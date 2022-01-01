Де Брёйне — лидер топ-5 лиг Европы по созданным явным голевым шансам в 2022 году

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал лидером топ-5 чемпионатов Европы по количеству созданных явных голевых моментов. Об этом сообщает Squawka.
На счету де Брёйне 27 созданных явных голевых моментов. Второе место среди игроков топ-5 лиг Европы по этому показателю делят два игрока «ПСЖ» — Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Они создали 23 момента. Далее в рейтинге располагаются Неймар (22, «ПСЖ»), Гарри Кейн (19, «Тоттенхэм»), Усман Дембеле (18, «Барселона»), Винисиус Жуниор (18, «Реал» Мадрид), Мусса Диаби (18, «Байер»), Алассан Плеа (17, «Боруссия» Мёнхенгладбах) и Давид Раум (17, «Лейпциг»).
Кевин Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году. Игрок четырежды становился чемпионом Англии. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги футболист принял участие в 16 матчах, отметившись тремя голами и 10 голевыми передачами.
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