«ПСЖ» интересуется форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает Le10sport.
По информации источника, несмотря на то что парижане имеют сильнейшую линию нападения, в которую входят Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, в клубе задумываются об усилении атакующей мощи в следующем сезоне.
Сообщается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли во время визита в Париж беседовал не только о возможном приобретении игроков «ПСЖ» Фабиана Руиса и Кейлора Наваса, но и о кандидатуре Осимхена.
В 11 матчах итальянского первенства в текущем сезоне нигериец забил девять голов и дважды ассистировал партнёрам. По ходу нынешнего первенства Осимхен сумел стать лучшим нигерийским бомбардиром в истории первенства Италии.
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