«Диего будет существовать здесь вечно». Осимхен — о культе Марадоны в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о значимости для клуба бывшего игрока команды — легендарного Диего Марадоны.

«Я видел аргентинскую вечеринку на улицах и площадях Неаполя: впечатляет. Я даже не знаю, чем был Марадона для Неаполя, но назвать его богом — не преувеличение. Но он также важен и для клуба, и для всех нас, игроков.

Для нас играть за «Наполи» также значит чтить его имя: это удовольствие, предмет гордости. Мы тоже хотим побеждать, чтобы отдать дань его памяти, потому что он так много сделал для этого города и для этой команды. Нам приятно везде видеть его изображения, фрески, алтари. Диего Марадона будет существовать здесь вечно», — приводит слова Осимхена II Mattino.

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