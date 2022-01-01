Килиан Мбаппе чаще всех попадал в офсайд среди игроков топ-5 лиг, Роналду — на 4-м месте

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в 2022 году попадал в офсайд чаще всех среди игроков пяти сильнейших европейских чемпионатов, сообщает портал Squawka. Арбитр прерывал атаки парижан из-за офсайда Мбаппе 38 раз за минувший год.



Вторую и третью строчку делят Иньяки Уильямс из «Атлетика» и Жерар Деулофеу («Удинезе») по 32 раза.



Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который 2022 год провёл в «Манчестер Юнайтед», в этом рейтинге занял четвёртую позицию (28 раз).



Десятое место по этому показателю занял обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

Килиан Мбаппе в составе сборной Франции дошёл до финала чемпионата мира в Катаре. В этом матче он сумел сделать хет-трик, а также реализовал послематчевый пенальти, но это не спасло «трёхцветных» от поражения.

Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022