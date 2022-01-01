Кавазашвили: многие скептически относятся к уходу России в Азию. Но они должны замолчать!

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что хотел бы как можно скорее увидеть РФС в Азиатской конфедерации футбола.
«Желаю российскому футболу в новом году лишь одного — быстрее уйти в Азиатскую конфедерацию. Главное, чтобы нас приняли. Так хоть получим серьёзную практическую нагрузку, сможем отбираться на следующий чемпионат мира. Многие скептически относятся к уходу России в Азию. Но все они должны замолчать! Если не будет практики на международном уровне, то нам остаётся играть на первенствах округов, республик, сёл, деревень и так далее. Так что я приветствую побыстрее получить согласие всех заинтересованных лиц и подачу Дюковым заявки о выходе из УЕФА. Надеюсь, следующая заявка будет подана в Азиатскую конфедерацию, чтобы нас туда приняли. Там проблем не будет!» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 1 января 2023
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