Головин: привык играть 1 января. Надеюсь, своим голом поддержал праздничное настроение

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, какие у него ощущения от игры 1 января. Сегодня монегаски в матче Лиги 1 встречались с «Брестом» и одержали минимальную победу. Единственный гол забил российский легионер «Монако». Головин был признан лучшим игроком прошедшей встречи.

«Каково играть 1 января? Уже привычно, абсолютно нормально. Календарь же известен заранее, поэтому просто готовишься к игре. Надеюсь, что своим голом поддержал праздничное настроение тех, кто следит и переживает за «Монако», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победа позволила команде Филиппа Клемана набрать 33 очка и подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице.