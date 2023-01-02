В «Фатих Карагюмрюк» оценили игру Оздоева в первой части сезона

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын оценил игру российского полузащитника Магомеда Оздоева в первой части сезона-2022/2023. По словам функционера, в клубе Оздоева считают топ-футболистом и надеются на продолжение сотрудничества с ним.

«У нас были неудачные игры, но мы в „Фатих Карагюмрюк“ действительно рады за его адаптацию, характер, склад ума. Это топ-футболист, мы рады за него. Я надеюсь, что мы продолжим с ним работать на протяжении многих лет. Магомеду можно поставить оценку 5», — приводит слова Акына ТАСС.

Напомним, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года, ранее он выступал за «Зенит». За первую часть сезона в Турции Магомед успел провести 14 матчей в местном чемпионате, забил один гол и отдал две результативные передачи.