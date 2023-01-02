В «Фатих Карагюмрюк» оценили игру Оздоева в первой части сезона

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын оценил игру российского полузащитника Магомеда Оздоева в первой части сезона-2022/2023. По словам функционера, в клубе Оздоева считают топ-футболистом и надеются на продолжение сотрудничества с ним.
«У нас были неудачные игры, но мы в „Фатих Карагюмрюк“ действительно рады за его адаптацию, характер, склад ума. Это топ-футболист, мы рады за него. Я надеюсь, что мы продолжим с ним работать на протяжении многих лет. Магомеду можно поставить оценку 5», — приводит слова Акына ТАСС.
Напомним, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года, ранее он выступал за «Зенит». За первую часть сезона в Турции Магомед успел провести 14 матчей в местном чемпионате, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- 2 января 2023
-
12:31
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:24
-
11:03
-
10:55
-
10:41
-
10:23
-
10:10
-
10:03
-
09:49
-
09:46
-
09:24
-
08:45
-
08:43
-
08:30
-
08:15
-
07:54
-
07:20
-
06:44
-
06:35
-
06:02
-
05:45
-
05:24
-
05:02
-
04:52
-
04:28
-
04:05
-
03:41
-
02:59
-
02:36