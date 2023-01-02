CBS Sports: у Роналду есть право менять тренеров в «Аль-Насре»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду имеет право менять тренеров команды по собственному желанию. Об этом сообщает CBS Sports, ссылаясь на свои источники.
По информации источника, 37-летний португалец сможет поменять тренера, если нынешний наставник не будет его устраивать. Источники CBS Sports называют «Аль-Наср» футбольным клубом «Криштиану».
Нынешним главным тренером «Аль-Насра» является Руди Гарсия, ранее работавший во французских «Лионе» и «Марселе».
Роналду стал игроком саудовского клуба в конце декабря 2022 года, перейдя в «Аль-Наср» на правах свободного агента после того, как его предыдущая команда, «Манчестер Юнайтед», расторгла с ним контракт.
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Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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