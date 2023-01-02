Тренер «Аль-Насра»: Роналду? Сначала я хотел привезти Месси
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Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия признался, что хотел видеть в своей команде не только Криштиану Роналду, но и Лионеля Месси. Отвечая на вопрос о переходе португальца, наставник саудовской команды упомянул аргентинца.
«Роналду? Сначала я хотел подписать Месси. Я лично пытался привезти Лео из Дохи», — приводит слова Руди Гарсии Marca.
Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером. Позже в СМИ появилась информация об интересе «Аль-Насра» к Луке Модричу из мадридского «Реала» и Серхио Рамосу из «ПСЖ».
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