Деян Ловрен подписал контракт с «Лионом» до 2025 года

Французский «Лион» подтвердил переход защитника «Зенита» Деяна Ловрена. 33-летний футболист подписал контракт с французской командой до лета 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте «Лиона».

Ранее сообщалось, что «Зенит» получит за уход Ловрена компенсацию в виде € 2 млн. Контракт 33-летнего хорвата с петербуржцами истекал летом 2023 года.



Хорватский защитник выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.

Ловрен уже был футболистом «Лиона» с января 2010-го по лето 2013 года.