Ловрен перешёл в «Лион» из «Зенита»

Хорватский защитник Деян Ловрен перешёл из санкт-петербургского «Зенита» во французский «Лион». Об этом объявила пресс-служба петербургской команды.
«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Деяна Ловрена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе. Спасибо за всё, капитан!» — гласит официальное заявление «Зенита».
Ранее сообщалось, что «Зенит» получит за уход Ловрена компенсацию в виде € 2 млн. Контракт 33-летнего хорвата с петербуржцами истекал летом 2023 года.
Хорватский защитник выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.
- 2 января 2023
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