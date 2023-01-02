Кирьяков: жду с нетерпением, когда возобновится РПЛ. Без российского футбола скучновато

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков заявил, что с нетерпением ждёт возвращения Российской Премьер-лиги после зимнего перерыва.

«Жду с нетерпением, когда возобновится РПЛ. Без российского футбола скучновато. После чемпионата мира, конечно, пришлось скучать меньше: вы сами видели, какой там был футбол. Но любом случае наша лига остаётся нашей», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, РПЛ, как и остальные чемпионаты России, ушла на ежегодный зимний перерыв. Первые матчи в высшей лиги России начнутся в начале марта 2023 года. Лидером РПЛ является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка после 17 сыгранных туров. На второй строчке турнирной таблицы расположился московский «Спартак», уступающий сине-бело-голубым шесть очков. Третье место занимает «Ростов» с 35 набранными баллами.