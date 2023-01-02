Деян Ловрен попрощался с болельщиками «Зенита»

Защитник французского «Лиона» Деян Ловрен попрощался с болельщиками санкт-петербургского «Зенита».
«Спасибо за всё, «Зенит». Мне очень понравились два с половиной года, проведённые в самом прекрасном городе мира. В моём сердце навсегда останется множество красивых воспоминаний. Я гордился быть капитаном вашего клуба, мне это нравилось.
Я и моя семья хотим поблагодарить всех, кого мы встретили здесь, всех друзей, которых здесь обрели… Мы никогда вас не забудем. Большое спасибо всем членам клуба, я буду по вам скучать. Моим товарищам по команде и всему тренерскому штабу хочу сказать, что для меня было честью играть и работать вместе с вами.
Мы навсегда останемся друзьями. Желаю вам удачи во второй части сезона. Я знаю, что у вас всё получится. Деян», — написал Ловрен в своих социальных сетях.
33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 года. В составе санкт-петербургского клуба хорват стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.
- 2 января 2023
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