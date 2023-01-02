Ловрен — о переходе в «Лион»: клуб всегда был в моём сердце. Я не сомневался ни секунды

Защитник «Лиона» Деян Ловрен прокомментировал своё решение перейти во французский клуб из санкт-петербургского «Зенита».

«Что для меня значит возвращение в «Лион»? «Олимпик»— первый клуб в моей международной карьере. Я никогда этого не забуду. Я провёл в «Лионе» три с половиной года. У меня сохранилось много воспоминаний о том периоде. Моя дочь родилась в Лионе. Я всегда говорил, что «Лион» в моём сердце. Никогда не думал, что смогу вернуться сюда, но всё-таки сделал это. Я не сомневался ни секунды, сразу сказал обо всём жене. Мы здесь.

Что побудило меня вернуться в клуб? Мне есть что показать болельщикам, клубу и президенту. Я хочу отблагодарить их за всё, что они сделали для меня. Хочу поделиться своим опытом с молодыми игроками и показать, что могу добиться большего. Я был недоволен своим уходом отсюда, потому что не смог отдать всё, на что способен. Я могу дать ещё больше. Я хочу помочь клубу, который принял меня 10 лет назад», — цитирует Ловрена официальный сайт «Лиона».

Ловрен выступал за «Лион» с 2010 по 2013 год. Французская команда стала для хорвата первым клубом за пределами родной страны. Последние два с половиной года защитник провёл в «Зените».