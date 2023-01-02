Спортивный директор «Фатиха»: Оздоев счастлив в клубе. Мы хотим работать с ним много лет

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын заявил, что в клубе настроены на долгосрочное сотрудничество с российским полузащитником Магомедом Оздоевым.
«Конечно, как я и говорил, с таким профессионалом, как он, мы хотим работать в течение многих лет. Я знаю, что это будет интересно для него — может быть, потому, что он играет действительно хорошо. Думаю, мы продолжим работать в течение многих лет, потому что он очень счастлив здесь.
Обсудим ли мы новый контракт с Оздоевым после окончания сезона? Может быть, я не знаю. Мы подписали контракт на два года. Если это будет необходимым, то, конечно, проведём переговоры», — приводит слова Акына ТАСС.
30-летний Оздоев стал игроком команды «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года. В текущем сезоне российский полузащитник сыграл 14 матчей в чемпионате Турции, в которых один раз поразил ворота соперника и дважды ассистировал партнёрам.
- 2 января 2023
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