Спортивный директор «Фатиха»: Оздоев счастлив в клубе. Мы хотим работать с ним много лет

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын заявил, что в клубе настроены на долгосрочное сотрудничество с российским полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Конечно, как я и говорил, с таким профессионалом, как он, мы хотим работать в течение многих лет. Я знаю, что это будет интересно для него — может быть, потому, что он играет действительно хорошо. Думаю, мы продолжим работать в течение многих лет, потому что он очень счастлив здесь.

Обсудим ли мы новый контракт с Оздоевым после окончания сезона? Может быть, я не знаю. Мы подписали контракт на два года. Если это будет необходимым, то, конечно, проведём переговоры», — приводит слова Акына ТАСС.

30-летний Оздоев стал игроком команды «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года. В текущем сезоне российский полузащитник сыграл 14 матчей в чемпионате Турции, в которых один раз поразил ворота соперника и дважды ассистировал партнёрам.