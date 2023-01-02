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Андрей Червиченко: в ближайшее время прикоснусь к российскому футболу — я в ОАЭ

Андрей Червиченко: в ближайшее время прикоснусь к российскому футболу — я в ОАЭ
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что посетит товарищеские матчи российских команд на сборах в ОАЭ.

«Матчей всегда не хватает. Однако есть промежуток времени, когда ты их особо и не ждёшь. Я к этому вопросу подошёл оригинально: нахожусь в Эмиратах, где будут на сборах проходить игры.

В ближайшее время прикоснусь к российскому футболу, хоть это и будут тренировочные матчи», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года. Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка.

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