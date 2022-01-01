Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Некоторые прошли совсем незаметно!

Зимнее трансферное окно в России откроется 25 января, а закроется 22 февраля. Уже сейчас некоторые клубы Российской Премьер-Лиги охотно ищут новых игроков. Так, например, «Локомотив» приобрёл трёх футболистов, которые, скорее всего, будут играть в старте уже весной. Рассказываем, какие ещё трансферы состоялись в РПЛ.

Сергей Пиняев, из «Крыльев Советов» в «Локомотив» за € 2,6 млн

Один из самых талантливых игроков РПЛ подписал контракт с «Локомотивом» на четыре года. В этом сезоне Сергей Пиняев сыграл 15 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Всего на профессиональном уровне полузащитник провёл 76 игр, в которых отметился 10 мячами и 13 ассистами. За «Локомотив» Пиняев будет выступать под 19-м номером.

Сергей Пиняев полузащитник «Локомотива» «Крылья Советов» навсегда в моём сердце. Хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал меня. Спасибо за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам — за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях». Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за всё».

Илья Лантратов, из «Химок» в «Локомотив» свободным агентом

27-летний вратарь подписал контракт с «Локомотивом» до лета 2026 года. «Химки» получат за Лантратова минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи. За подмосковный клуб он сыграл 95 матчей (33 – «на ноль») и пропустил 127 голов. За последние два с половиной сезона вратарь отразил девять пенальти в Российской Премьер-Лиге. С февраля-2014 по июль-2016 Илья выступал за дубль «Локомотива» (35 матчей).

Илья Лантратов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Максим Глушенков, из «Крыльев Советов» в «Локомотив» за € 2,6 млн

Этот сезон у Максима самый результативный в карьере. В 16 матчах РПЛ он забил пять голов и сделал шесть ассистов. Всего за «Крылья Советов» 23-летний нападающий отличился 16 раз и отдал восемь результативных передач в 60 играх. Как и Сергей Пиняев, Глушенков заключил с «Локомотивом» контракт на четыре года. Воспитанник «Чертаново» будет выступать за железнодорожников под 15-м номером.

Максим Глушенков нападающий «Локомотива» «Спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за всё, что они для меня сделали. «Крылья Советов» – это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда в моём сердце».

Евгений Шляков, из «Факела» в «Торпедо» свободным агентом

Летом 31-летний правый защитник вернулся из Румынии. Там он провёл 54 матча за клуб УТА. Шляков сыграл 11 игр (девять – в старте) за «Факел» в этом сезоне, но расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон. Он был рассчитан до лета 2023 года. Защитник подписал соглашение с «Торпедо» до конца сезона-2023/2024.

Евгений Шляков Фото: torpedo.ru

Милан Майсторович, из «Войводины» в «Динамо» за € 1,2 млн

17-летний центральный защитник не дебютировал за главный состав «Войводины». Майсторович выступал за молодёжную команду и в этом сезоне провёл три матча. Его переход был оформлен ещё в августе, но присоединится игрок к «Динамо» только в феврале, когда ему исполнится 18 лет. Заместитель генерального директора бело-голубых Желько Бувач считает серба одним из лучших молодых защитников Европы.

Милан Майсторович защитник «Динамо» «У меня есть скорость, я хорош в верховой борьбе и неплохо читаю игру. В эти дни я сдавал медицинские анализы, всё было отлично. Я видел базу, она идеальна, условия супер. Славиша Йоканович был великим игроком, выступал за сборную Югославии, выигрывал чемпионат. Мы немного поговорили, он объяснил мне, как живётся в Москве и как устроена работа в клубе».

Евгений Марков, из «Арсенала» в «Факел» свободным агентом

После неудачного периода в «Краснодаре» форварду удалось перезагрузить карьеру в «Арсенале». Марков чаще играл в старте и в 30 матчах во всех турнирах в сезоне-2021/2022 забил четыре гола и сделал три ассиста. В любом случае это лучше, чем 380 сыгранных минут за девять месяцев в «Краснодаре». Контракт Евгения Маркова с «Факелом» рассчитан до конца сезона.

Евгений Марков Фото: fakelfc.ru

Вячеслав Якимов, из «Краснодара» в «Факел» в аренду

Якимов — выпускник академии «Краснодара». За основную команду он провёл 16 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. «Факел» взял 24-летнего опорника в аренду до конца сезона с правом выкупа. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2023 года.

Вячеслав Якимов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Помимо упомянутых игроков, новые команды нашли Владимир Писарский (в прошлом Сычевой), Юрий Журавлёв и Матиас Перес. О них вы можете прочитать в материале ниже.