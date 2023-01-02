Тарханов: уход Ловрена — потеря для «Зенита», Деян цементировал оборону команды

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказался о переходе хорватского защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».



«Уход Ловрена — это потеря для «Зенита», он цементировал оборону команды. Без него питерцам будет очень непросто, но мы же знаем, что незаменимых людей нет. Посмотрим, как команда заменит Ловрена. Наверное, какие-то варианты уже есть. Ловрен на чемпионате мира в Катаре показал, что находится в прекрасной форме. Думаю, он будет полезен в «Лионе», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».



О переходе Ловрена во французский клуб было объявлено сегодня, 2 января. Контракт хорватского футболиста с «Лионом» рассчитан до лета 2025 года. Ранее Ловрен уже выступал за «Лион» с 2010 по 2013 год.