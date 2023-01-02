Вице-чемпион мира уехал из России! Но «Зенит» уже нашёл замену Ловрену

Первый трансфер на выход у «Зенита» в 2023 году: Деян Ловрен вернулся в «Лион», за который выступал с 2010 по 2013 год. «Зенит» получил € 2 млн за защитника. Хорват подписал контракт с «Лионом» до лета 2025 года. Что касается его соглашения с «Зенитом», то оно действовало до лета 2023-го. Инициатором приглашения 33-летнего хорвата в «Лион» стал главный тренер команды Лоран Блан. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации инсайдера Николо Скиры, если бы не предложение «Лиона», возможно, Ловрен продлил бы контракт с «Зенитом» ещё на год. Теперь хорват во Франции, а российский клуб выразил ему благодарность за время, проведённое в команде: «Футбольный клуб «Зенит» благодарит Деяна Ловрена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе. Спасибо за всё, капитан!»

Чего добился Деян Ловрен с «Зенитом»?

Летом 2020 года защитник перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит» за € 12 млн. Деян с ходу закрепился в старте и уже осенью того же года стал капитаном сине-бело-голубых. С тех пор хорват сыграл 63 матча за «Зенит», отметился тремя голами и тремя ассистами, дважды стал чемпионом России и трижды выиграл Суперкубок страны. Матчей за сине-бело-голубых у Ловрена могло набежать и гораздо больше, не случись у него четырёх повреждений. В сезоне-2021/2022 защитник дважды травмировался, причём во второй раз пропустил почти пять месяцев из-за повреждения лодыжки.

В качестве игрока «Зенита» Ловрен съездил на ЧМ-2022 в Катар в составе сборной Хорватии, где завоевал бронзовые медали. Четырьмя годами ранее защитник стал вице-чемпионом мира в России, но в качестве игрока «Ливерпуля».

Деян Ловрен защитник «Лиона» «Что для меня значит возвращение в «Лион»? «Олимпик» – первый клуб в моей международной карьере. Я никогда этого не забуду. Я провёл три с половиной года в «Лионе». У меня сохранилось много воспоминаний о том периоде. Моя дочь родилась в Лионе. Я всегда говорил, что «Лион» в моём сердце. Никогда не думал, что смогу вернуться сюда, но я наконец сделал это. Я не сомневался ни секунды. Я сразу сказал обо всём жене. Мы здесь.

Что побудило меня вернуться в клуб? Мне есть что показать болельщикам, клубу и президенту. Хочу отблагодарить их за всё, что они сделали для меня. Хочу поделиться своим опытом с молодыми игроками и показать, что могу добиться большего. Я был недоволен своим уходом отсюда, потому что не смог отдать всё, что мог. Я могу дать ещё больше. Я хочу помочь клубу, который принял меня 10 лет назад».

Кто займёт место Деяна Ловрена?

После ухода хорвата у «Зенита» осталось три центральных защитника – Родригао, Дмитрий Чистяков и Нуралы Алип. Последний во время чемпионата мира подписал с «Зенитом» полноценный контракт по схеме «2,5+1». До конца 2022 года он играл за сине-бело-голубых на правах аренды. Три центральных защитника для любой команды – мало, поэтому «Зенит» собирается подписать 19-летнего Роберта Ренана из «Коринтианса». Юного таланта сравнивают с Маркиньосом и о нём очень лестно отзываются в Бразилии.

Как ни странно, с уходом Ловрена в «Зените» обострится конкуренция в центре обороны. За два месяца до возобновления чемпионата тяжело предугадать, какую пару будет наигрывать Сергей Семак — сделает ставку на молодого бразильца или доверится проверенным исполнителям.

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