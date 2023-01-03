Самедов — о чемпионской интриге в РПЛ: тяжеловато составить конкуренцию сами знаете кому

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов считает, что другим командам Российской Премьер-Лиги будет тяжело навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Надеюсь, что во второй части сезона РПЛ будет интрига. Но будет тяжеловато составить конкуренцию сами знаете кому. В любом случае жду интересной борьбы за медали, а внизу — за выживание. Каждый год в нижней части турнирной таблицы чемпионата очень интересно. Надеюсь, что борьба будет до самого последнего тура», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

До зимней паузы в чемпионате России команды провели 17 матчей. В этих встречах «Зенит» набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице первое место. На второй строчке расположился «Спартак» (36), замыкает тройку «Ростов» (35).