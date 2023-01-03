Нигматуллин: РПЛ не хватает интриги в борьбе за чемпионство, но есть надежда на «Спартак»

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«К сожалению, в последнее время РПЛ совсем не хватает интриги в борьбе за чемпионство. Но у нас есть определённые надежды на «Спартак» и ряд других команд, которые устроят нелёгкую жизнь явному лидеру «Зениту», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года.



Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку турнира входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).