Нигматуллин: РПЛ не хватает интриги в борьбе за чемпионство, но есть надежда на «Спартак»

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«К сожалению, в последнее время РПЛ совсем не хватает интриги в борьбе за чемпионство. Но у нас есть определённые надежды на «Спартак» и ряд других команд, которые устроят нелёгкую жизнь явному лидеру «Зениту», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года.
Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку турнира входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
- 3 января 2023
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