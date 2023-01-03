Роналду: многие клубы хотели подписать меня, но я выбрал «Аль-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в «Аль-Наср» во время презентации в клубе.

«Я получал предложения из Европы. Меня хотели подписать клубы из США, Австралии, Бразилии и Португалии. Но я выбрал «Аль-Наср». Хочу принимать участие в развитии не только футбола, но и других сфер жизни этой прекрасной страны [Саудовской Аравии]. Для меня это новый вызов, и я рад своему решению», — сказал Роналду на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером. Роналду начинал сезон-2022/2023 в «МЮ», однако покинул клуб после резонансного интервью Пирсу Моргану.