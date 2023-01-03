Сергей Кирьяков заявил, что с гегемонией «Зенита» в РПЛ можно бороться
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Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков поделился мнением о конкуренции во второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«Интрига во второй части сезона РПЛ остаётся. Лидер чемпионата не так много набрал очков, чтобы спокойно себя чувствовать. С гегемонией «Зенита» можно бороться. И я надеюсь, что найдётся пара команд, которые смогут возродить интригу. Как мне кажется, это будет «Спартак» и ещё кто-то из тех, кто располагается высоко в таблице», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку турнира входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
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- 3 января 2023
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