Андрей Канчельскис: не думаю, что «Зенит» отдаст чемпионство в РПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, чего ожидает от второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Ничего особенного от второй части чемпионата не жду. Кажется, борьба предстоит только за второе и третье место. Я не думаю, что «Зенит» отдаст чемпионство в РПЛ в этом сезоне», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, последние матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги прошли 13 ноября 2022 года, после чего начался перерыв. 18-й тур нынешнего розыгрыша чемпионата России стартует 5 марта 2023 года.



Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку турнира входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).