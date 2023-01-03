Булыкин: лучше попросить ФИФА построить новый стадион для России — пусть назовут его Пеле

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением об идее президента ФИФА Джанни Инфантино увековечить имя легендарного бразильского футболиста Пеле, назвав один стадион в каждой стране мира в его честь.
«Не сказал бы, что это слишком. У нас много стадионов — есть маленькие в разных регионах. Вполне возможно один переименовать в Пеле.
Конечно, лучше переименовывать в наших звёзд, но Пеле — это король футбола, поэтому можно сделать такую почесть. А лучше попросить ФИФА построить новый стадион или манеж для России — пусть назовут его Пеле», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Пеле не стало 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. В последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.
- 3 января 2023
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