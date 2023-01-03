«Слетел с катушек?» Болельщики возмущены поступком президента ФИФА на похоронах Пеле

29 декабря на 83-м году жизни скончался легендарный Пеле — единственный трёхкратный чемпион мира по футболу и, по мнению многих, величайший игрок в истории. В понедельник в Сантосе началась церемония прощания с мастером. Гроб с телом Пеле доставили на главный стадион города, чтобы болельщики могли попрощаться с великим соотечественником. Во вторник состоится траурное шествие, и Пеле будет похоронен.

Президент ФИФА Джанни Инфантино не мог пропустить траурное мероприятие. При этом он не просто почтил память легенды своим присутствием на церемонии прощания, но и выступил с неожиданной идеей. Инфантино предложил всем 211 национальным ассоциациям, входящим в состав ФИФА, назвать один из стадионов в своей стране в честь Пеле.

«Пеле оставил после себя невероятное наследие в футболе, просто уникальное. У Пеле был дар божий — такой, какой мало у кого есть на Земле. Он затрагивал сердца и эмоции людей. И он был первым, кто проделывал такие вещи, о которых 99% игроков могут лишь мечтать и только 1% в состоянии повторить. А он был первым.

Он навсегда останется в наших сердцах. Надо, чтобы футбольный мир запомнил Пеле навсегда. Мы решили попросить все страны в мире назвать один из своих футбольных стадионов именем Пеле», — сказал Инфантино.

Пользователи соцсетей остались в недоумении от идеи Инфантино — хотя бы потому, что Пеле никогда не играл в европейских клубах. Почти всю карьеру Король провёл в «Сантосе», а на закате отправился в уже не существующий «Нью-Йорк Космос». Некоторые пользователи не стеснялись в выражениях, комментируя инициативу босса ФИФА.

«Почему бы не переименовать самого себя в Джанни Инфанпеле?»

«Почему ФИФА просит страны переименовать стадионы? Я, например, не ожидаю увидеть в Бразилии или Англии стадион в честь Марадоны».

Бразилия и Аргентина — извечные антагонисты в футболе, а у Англии нет поводов любить Диего после Руки бога в четвертьфинале ЧМ-1986 Фото: Allsport/Getty Images

«Он что, безумец?»

«Он даже не может почтить память должным образом».

«Думаю, большинство клубов предпочли бы называть стадионы в честь своих легенд».

«Парень слетел с катушек».

«Если господин Инфантино действительно хочет почтить память Пеле, почему бы не сделать всё возможное, чтобы ЧМ-2030 прошёл в Южной Америке? Это было бы действительно достойно и помогло бы стране с богатым футбольным наследием, а не вот эти пустые, бессмысленные слова».

А что думаете по поводу предложения Джанни Инфантино вы? Пишите в комментариях!