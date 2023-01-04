Григорий Иванов: я за то, чтобы назвать в честь Пеле стадион в Екатеринбурге

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о идее назвать в честь Пеле хотя бы по одному стадиону во всех странах мира.



«Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет. Я же говорю, я — «за». Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».



Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.



Позже появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался 29 декабря.