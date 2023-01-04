Роналдо: расисты и ксенофобы — не часть «Вальядолида». Передаю свою поддержку Винисиусу

Президент и главный акционер «Вальядолида» Роналдо раскритиковал поведение болельщиков клуба, оскорблявших нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на почве расизма во время матча 15-го тура Примеры.
«Отвратительно, постыдно и недопустимо. Расисты и ксенофобы — не часть нашего клуба. Винисиус, я передаю всю свою поддержку, уважение и приверженность тебе. Мы готовы сотрудничать с властями в расследовании, чтобы виновные понесли наказание и больше не могли ассоциировать себя с нашим клубом», — написал Роналдо на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в матче 15-го тура испанской Ла Лиги Винисиус стал жертвой расистских выкриков со стороны фанатов «Вальядолида», когда уходил на замену на 88-й минуте. Болельщики команды-соперника кричали бразильскому форварду «Реала»: «Чёртова обезьяна!»
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