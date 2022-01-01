Глава Ла Лиги ответил Винисиусу на обвинение в отсутствии борьбы с расизмом

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова нападающего мадридского «Реала» Винисиуса о расизме.
«В лиге мы годами боремся с расизмом. Винисиус очень неудачно, несправедливо и неправдиво опубликовал претензии к нам. Структура работает для вас, чтобы все вместе мы могли двигаться в одном направлении», — написал Тебас в своей социальной сети.
Ранее бразилец заявил, что расисты продолжают ходить на стадионы и видеть крупнейший клуб мира вживую, а Ла Лига продолжает ничего не делать. В матче 15-го тура испанской Ла Лиги Винисиус стал жертвой расистских выкриков со стороны фанатов «Вальядолида», когда уходил на замену на 88-й минуте. Болельщики команды-соперника кричали бразильскому форварду «Реала» «Чёртова обезьяна!»
«Реал» в меньшинстве сыграл вничью с «Жироной»
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 1 января 2023
-
12:01
-
11:59
-
11:55
-
11:34
-
11:31
-
11:02
-
10:24
-
10:04
-
09:34
-
09:23
-
08:01
-
07:44
-
07:34
-
06:56
-
04:50
-
03:50
-
02:50
-
02:30
-
01:50
-
00:50
-
00:45
-
00:05
- 31 декабря 2022
-
23:30
-
23:30
-
23:15
-
22:50
-
22:26
-
22:03
-
21:50
-
20:37
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
19:59