Глава Ла Лиги ответил Винисиусу на обвинение в отсутствии борьбы с расизмом

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова нападающего мадридского «Реала» Винисиуса о расизме.

«В лиге мы годами боремся с расизмом. Винисиус очень неудачно, несправедливо и неправдиво опубликовал претензии к нам. Структура работает для вас, чтобы все вместе мы могли двигаться в одном направлении», — написал Тебас в своей социальной сети.

Ранее бразилец заявил, что расисты продолжают ходить на стадионы и видеть крупнейший клуб мира вживую, а Ла Лига продолжает ничего не делать. В матче 15-го тура испанской Ла Лиги Винисиус стал жертвой расистских выкриков со стороны фанатов «Вальядолида», когда уходил на замену на 88-й минуте. Болельщики команды-соперника кричали бразильскому форварду «Реала» «Чёртова обезьяна!»

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