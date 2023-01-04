Червиченко: Галактионов вроде интересный тренер, но какой-то странный — он недоплывает

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Галактионов вроде интересный тренер, но какой-то странный. Он всё время как-то недоплывает. Всё идёт хорошо, но не до последнего этапа. Считаю большим достижением, что ту банду из «Локомотива» выгнали. Сейчас «Локомотив» вздохнул с облегчением. Теперь не будет такого беспредела и безобразия, а будет хоть что-то делаться позитивно. Насколько будет позитивно — не знаю.
Дело в том, что спрос в такой ситуации с команды очень условный. Полгода или год руководство может показывать в ту сторону, говоря, что это прошлые всё сделали, а мы решаем их проблемы.
Конечно, хотелось бы, чтобы «Локомотив» возвращался в лидеры чемпионата. Хорошая команда, имя, история, стадион — всё есть. Чем больше у нас будет благополучных команд, тем интереснее чемпионат. Возвращение «Локо» в группу лидеров скажется положительно на всём чемпионате», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 января 2023
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