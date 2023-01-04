«Рома» минимально обыграла «Болонью», а «Лацио» в гостях уступил «Лечче»

Сегодня, 4 января, состоялись матчи 16-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» дома принимала «Болонью», а «Лацио» ездил в гости к «Лечче».

Матч между «Ромой» и «Болоньей» не порадовал зрителей обилием голов. Единственный мяч в этой встрече был забит на шестой минуте, когда полузащитник «волков» Лоренцо Пеллегрини уверенно реализовал 11-метровый удар. Благодаря голу итальянца «Рома» минимально обыграла своего соперника — 1:0.

«Лацио» в своей гостевой встрече тоже быстро вышел вперёд, когда на 14-й минуте мяч забил нападающий Чиро Иммобиле. Но во втором тайме «Лечче» удалось перевернуть ход встречи. Сначала на 57-й минуте игрок хозяев Габриэл Стрефезза сравнял счёт, а на 71-й минуте Лоренцо Коломбо вывел свою команду вперёд. Матч завершился волевой победой «Лечче» — 2:1.