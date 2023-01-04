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«Рома» минимально обыграла «Болонью», а «Лацио» в гостях уступил «Лечче»

«Рома» минимально обыграла «Болонью», а «Лацио» в гостях уступил «Лечче»
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Сегодня, 4 января, состоялись матчи 16-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» дома принимала «Болонью», а «Лацио» ездил в гости к «Лечче».

Матч между «Ромой» и «Болоньей» не порадовал зрителей обилием голов. Единственный мяч в этой встрече был забит на шестой минуте, когда полузащитник «волков» Лоренцо Пеллегрини уверенно реализовал 11-метровый удар. Благодаря голу итальянца «Рома» минимально обыграла своего соперника — 1:0.

Италия - Серия А. 16-й тур
04 января 2023, среда. 18:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Пеллегрини – 6' (пен)

«Лацио» в своей гостевой встрече тоже быстро вышел вперёд, когда на 14-й минуте мяч забил нападающий Чиро Иммобиле. Но во втором тайме «Лечче» удалось перевернуть ход встречи. Сначала на 57-й минуте игрок хозяев Габриэл Стрефезза сравнял счёт, а на 71-й минуте Лоренцо Коломбо вывел свою команду вперёд. Матч завершился волевой победой «Лечче» — 2:1.

Италия - Серия А. 16-й тур
04 января 2023, среда. 18:30 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим
0:1 Иммобиле – 14'   1:1 Стрефезза – 57'   2:1 Коломбо – 71'
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