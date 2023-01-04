«Рома» минимально обыграла «Болонью», а «Лацио» в гостях уступил «Лечче»

Сегодня, 4 января, состоялись матчи 16-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» дома принимала «Болонью», а «Лацио» ездил в гости к «Лечче».
Матч между «Ромой» и «Болоньей» не порадовал зрителей обилием голов. Единственный мяч в этой встрече был забит на шестой минуте, когда полузащитник «волков» Лоренцо Пеллегрини уверенно реализовал 11-метровый удар. Благодаря голу итальянца «Рома» минимально обыграла своего соперника — 1:0.
«Лацио» в своей гостевой встрече тоже быстро вышел вперёд, когда на 14-й минуте мяч забил нападающий Чиро Иммобиле. Но во втором тайме «Лечче» удалось перевернуть ход встречи. Сначала на 57-й минуте игрок хозяев Габриэл Стрефезза сравнял счёт, а на 71-й минуте Лоренцо Коломбо вывел свою команду вперёд. Матч завершился волевой победой «Лечче» — 2:1.
- 4 января 2023
-
22:20
-
22:02
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:27
-
21:10
-
20:47
-
20:40
-
20:30
-
20:15
-
20:14
-
19:52
-
19:45
-
19:36
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
19:06
-
19:02
-
18:54
-
18:36
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:42
-
17:35
-
17:26
-
17:23
-
17:15
-
17:00
-
16:48