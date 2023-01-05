Кузнецов: после ухода Юрана «Химки» развалились, им будет очень сложно остаться в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о турнирной ситуации подмосковных «Химок» и московского «Торпедо» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«После ухода Юрана «Химкам» будет очень сложно остаться в РПЛ. Мне непонятна вся эта ситуация, произошедшая весной. Я даже не буду в неё влезать — не хочу. Но после ухода тренера команда развалилась. В «Торпедо» ещё что-то можно будет выправить, если будет хорошая трансферная кампания. Если приобретут качественных футболистов — без таковых будет очень тяжело. Им нужно усиление, потому что многие позиции хромают», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.



«Химки» и «Торпедо» занимают два последних места в турнирной таблице РПЛ, на данный момент вылетая в Первую лигу.