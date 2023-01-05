Тарханов: Галактионову нужно сосредоточиться на «Локомотиве», в мире нигде нет совмещений

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов считает, что наставнику «Локомотива» Михаилу Галактионову не стоит совмещать работу в клубе и молодёжной сборной России.

«Я думаю, распыляться ему сейчас не надо. Хотя сейчас молодёжь практически не играет нигде и сборов мало. Но всё равно, считаю, что нужно сосредоточиться на «Локомотиве». Примеров достаточно много… В мире нигде нет совмещений, а мы идём своим путём. Или тренер сборной, или тренер клуба», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Галактионов возглавляет молодёжную сборную России с декабря 2018 года. В первой части сезона наставник параллельно работал главным тренером «Пари НН». «Локомотив» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, опережая «Химки», которые находятся в зоне вылета, лишь на одно очко.