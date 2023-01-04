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Кирьяков: сможет ли спастись «Локо» — интрига второй части РПЛ. Испытание для Галактионова

Кирьяков: сможет ли спастись «Локо» — интрига второй части РПЛ. Испытание для Галактионова
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Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков назвал вероятность сохранение прописки в чемпионате московского «Локомотива» интригой второй части Российской Премьер-Лиги.

«Сможет ли спастись «Локо» — интрига второй части РПЛ. Испытание для Галактионова. «Локомотив» взял молодого специалиста — он впервые оказался в такой ситуации. Сейчас всё зависит от Галактионова: насколько он правильно спланирует подготовку, наиграет состав и решит главную задачу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, в активе московской команды только 13 очков, а отставание от идущего вне зоны стыковых матчей «Пари НН» составляет шесть очков.

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