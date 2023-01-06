Видич: в «Манчестер Юнайтед» пили, когда завоевывали трофеи. В общем, мы часто пили
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманя Видич рассказал, как он выпивал с одноклубниками в Англии.
«Мы выпивали только в моменты завоевания трофеев. В общем, мы пили много», – цитирует серба The Athletic.
Видич был футболистом «Спартака» с лета 2004 по январь 2006 год. Затем он перешёл в «Манчестер Юнайтед», в составе которого выступал до 2014 года. Завершил карьеру сербский игрок в «Интере» в 2016-м. За свою карьеру он выиграл 20 трофеев, включая Лигу чемпионов и пять наград чемпиона Англии.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала 35 очков после 17 матчей.
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