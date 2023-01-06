Бывший маркетолог «Ромы» рассказал, чем ЧМ-2018 в России лучше турнира в Катаре в 2022-м

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега рассказал, чем ЧМ-2018 в России оказался лучше турнира в Катаре в 2022-м.
«Катар чуть-чуть проиграл России. Было много скандалов. Хотя внутри все живут в коконе: многие локальные организации не видят всего и уверены, что со всем справились очень хорошо. Но когда вы тратите € 200 млрд на весь чемпионат мира… Точно есть что улучшить, как и какие выводы сделать.
С чем конкретно не справились? Инфраструктура, логистика. Полное ощущение, что чемпионат мира проходил не в Катаре, а только в Дохе. В России было намного лучше. Было легче приехать, было больше европейцев. Да и отзывы были круче», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Сапегой читайте в ближайшее время на «Чемпионате»:
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