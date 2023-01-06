Грилиш: иногда ассистировать так же хорошо, как и забивать

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о победе в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0).



«Это трудное место. Болельщики хорошо их поддерживают. У нас было несколько тяжёлых игр с «Челси». Так что мы понимали, как будет трудно. Это была важная игра для нас. Вероятно, мы были не очень хороши в первом тайме. Но вышли на вторую половину и контролировали игру. У нас были моменты, попали в штангу. В итоге мы получили три очка, и это счастливый день.

Де Брёйне говорит, что голевая передача — такое же удовольствие, как гол? Особенно, когда выкладываешь партнёру на блюдечке, что остаётся подставить ногу, как в случае с Эрлингом (Холандом. — Прим «Чемпионата») в матче с «Лидсом», и в этот раз.



Я такой же, как Кевин. Очевидно, что в футболе нет лучшего ощущения, чем забитый гол. Но, честно говоря, иногда ассистировать так же хорошо, потому что чувствуешь, что выполнил свою работу», — приводит слова Грилиша официальный сайт «Манчестер Сити».

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