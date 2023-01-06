Чуквуэмека — о матче с «Манчестер Сити»: сердце ёкнуло, потому что думал, что забил

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека высказался о поражении в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1). На 43-й минуте встречи футболист пробил в штангу.
«Моё сердце буквально ёкнуло, когда я ударил, потому что думал, что забил. Очевидно, что это не должно было случиться сегодня — я попал в штангу. Но я просто должен продолжать работать, и, надеюсь, это произойдёт в следующих играх.
В первом тайме, думаю, мы были хороши. Мы усердно работали, не владея мячом, мы ограничили их возможности, а с мячом выглядели опасно и создали несколько моментов. Мы доставили им некоторые проблемы, думаю, что в первом тайме мы были лучше.
К сожалению, мы не смогли забить гол, чтобы добиться прорыва, и нам есть над чем поработать», — приводит слова Чуквуэмеки официальный сайт «Челси».
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
- 6 января 2023
-
12:24
-
12:16
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:41
-
11:35
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:44
-
10:35
-
10:32
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:52
-
09:45
-
09:42
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15