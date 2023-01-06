Чуквуэмека — о матче с «Манчестер Сити»: сердце ёкнуло, потому что думал, что забил

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека высказался о поражении в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1). На 43-й минуте встречи футболист пробил в штангу.

«Моё сердце буквально ёкнуло, когда я ударил, потому что думал, что забил. Очевидно, что это не должно было случиться сегодня — я попал в штангу. Но я просто должен продолжать работать, и, надеюсь, это произойдёт в следующих играх.



В первом тайме, думаю, мы были хороши. Мы усердно работали, не владея мячом, мы ограничили их возможности, а с мячом выглядели опасно и создали несколько моментов. Мы доставили им некоторые проблемы, думаю, что в первом тайме мы были лучше.



К сожалению, мы не смогли забить гол, чтобы добиться прорыва, и нам есть над чем поработать», — приводит слова Чуквуэмеки официальный сайт «Челси».

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