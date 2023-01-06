Видич: ван Дейк, возможно, лучший защитник в мире. Его недостаток — играет не за тот клуб!

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич оценил игру своего коллеги по амплуа Вирджила ван Дейка, выступающего за принципиального соперника «красных дьяволов» «Ливерпуль».

«Ван Дейк – один из лучших, если не лучший центральный защитник в мире. Он хорош физически и в воздухе. У него большие способности.



Он очень вырос как игрок с тех пор, как я впервые увидел его игру за «Селтик». Помогает и то, что он играет в хорошей команде. Недостаток лишь в том, что он играет не за тот клуб!» – приводит слова Видича The Athletic.

31-летний ван Дейк сыграл в 24 матчах за «Ливерпуль» в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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