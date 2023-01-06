Владимир Гранат оценил шансы «Торпедо» и «Химок» остаться в РПЛ по итогам сезона

Бывший российский футболист Владимир Гранат заявил, что у «Торпедо» и «Химок» практически нет шансов сохранить место в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

«Скорее всего, в конце сезона РПЛ покинут «Торпедо» и «Химки». Автозаводцы вообще не были готовы к Премьер-Лиге. «Факел» ещё бодается со всеми командами, а у «Торпедо» только шесть очков. Этому клубу будет очень тяжело спастись. «Химки» так и не нашли баланс в игре и работе с новым тренером. Такой гранд, как «Локомотив», должен оставаться в РПЛ. Железнодорожники точно выберутся из зоны стыковых матчей», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

«Торпедо» идёт на последнем месте в РПЛ после 17 сыгранных матчей, набрав лишь шесть очков. «Химки» располагаются строчкой выше с 12 заработанными баллами. У «Локомотива» и «Факела» по 13 очков.