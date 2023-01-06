Как Карпину навязать борьбу «Зениту» и «Спартаку»? Главные задачи «Ростова» на зиму-2023

Первую часть чемпионата страны «Ростов» закончил на третьем месте, пропустив вперёд себя лишь «Зенит» и «Спартак». Если от действующего чемпиона страны команда Валерия Карпина отстаёт на семь очков, то от красно-белых лишь на одно. При удачном раскладе ростовчанам по силам замахнуться на собственное же достижение шестилетней давности — в 2016-м жёлто-синие под руководством Курбана Бердыева стали серебряными призёрами РПЛ.

До возобновления сезона у «Ростова» намечены два сбора, оба пройдут в ОАЭ, а первый стартует уже 14 января. В начале февраля команда Карпина примет участие в Кубке РПЛ, где её соперниками станут «Спартак», «Краснодар» и «Сочи», который зимой возглавил как раз Бердыев. В преддверии старта подготовки самое время прикинуть, за счёт чего южане могут не только сохранить свою мощь, но и прибавить.

Задача №1: автоматизировать игровую модель Карпина

При Валерии Карпине «Ростов» играет в узнаваемый футбол, отличительными атрибутами которого являются схема 4-3-3, много атак и прессинг.

Доказательства дерзкого стиля имеются. По итогам первой части сезона на игроках «Ростова» чаще всех нарушали правила (12 за матч), в том числе ценой пенальти (0,6 за игру/11 в 17 матчах). По голам с 11 метров команде Карпина нет равных – девять. А ещё жёлто-синие на пятом месте по голам (32 в общей сложности), владению (52%) и интенсивности прессинга (до потери соперник делает в среднем 9,9 передачи).

«Ростов» в первой части сезона

Когда команда отталкивается в первую очередь от себя, а не от оппонента, на тренировках ей необходимо работать над автоматизацией игровых действий. Если противник знает о твоей игре всё, а она кардинальным образом не меняется, нельзя быть наверху без высокой реализации. Озвученное актуально всегда, но особенно в нынешней ситуации: прямо сейчас «Ростов» лишь девятый по ожидаемым голам (24,8), 11-й по ударам (12,6 за игру) и 10-й по допущенным ударам (14,5). Невероятно, но по чужим воротам команда Карпина наносит меньше ударов, чем допускает по своим! Так что на третьем месте она сейчас не без доли везения.

Любопытно, что нынешний сезон уже второй, когда «Ростов» Карпина добивается хорошего турнирного результата за счёт игровой модели. Два года назад благодаря ей получилось попасть в топ-5 РПЛ. Тогда ростовчане долго претендовали даже на тройку, но в итоге их подкосила пандемия — команду закрывали на карантин. Что секрет успеха именно в тренерском подходе и наигранной схеме, можно понять, взглянув на тот состав «Ростова» и нынешний: изменения существенны, по сути сейчас мы видим новую команду. Легче назвать тех, кто из часто игравших два года назад по-прежнему в строю – это вратарь Песьяков, защитники Чернов и Осипенко, хавбеки Глебов и Байрамян.

Зачем отходить от модели, которая уже и раньше приносила результат? Нет сомнений, что Карпин зимой будет совершенствовать ту игру, которую мы видели в исполнении «Ростова» ранее.

Задача №2: помочь Комличенко — решить проблему крайних нападающих

Из всех форвардов «Ростова» первая часть сезона в РПЛ удалась только Николаю Комличенко. Он лучший в команде и шестой в лиге по сумме голов и передач (8+4), а ещё лидер турнира по заработанным пенальти (6). Если кто впереди и тащит жёлто-синих, то он.

Николай Комличенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Из крайних нападающих больше одного результативного действия совершил только игравший слева Дмитрий Полоз — у него восемь голов. Но сразу шесть мячей он забил с пенальти! У выходящего чаще других справа в атаке Тугарева один гол. Как ни странно, Роман отличился тоже с 11-метровой отметки!

Если команда играет в атакующий футбол и использует схему 4-3-3, то крайние нападающие — одни из ключевых в расстановке. Особенно когда центрфорвард отличается мобильностью и умеет действовать из глубины. Невозможно представить, что «Реал» и «Ливерпуль» в прошлом сезоне дошли бы до финала Лиги чемпионов без продуктивности Винисиуса и Родриго у одних и Салаха и Мане у других. Но у каждого финалиста тогда крайние форварды были в тройке самых результативных футболистов команды! У «Ростова» же они нынче пока совсем не впечатляют, что серьёзно их притормаживает.

Способен ли ещё на серьёзные голевые свершения 31-летний Полоз? Не переоценён ли 24-летний Тугарев? Зимой Карпину предстоит это выяснить. Если вдруг «Ростов» захочет усилить названные или какие-либо другие позиции, то зимнее трансферное окно в России будет открыто с 25 января по 22 февраля.

Задача №3: наиграть ситуации с Уткиным в главной роли

Из полузащитников «Ростова» самым результативным является Даниил Уткин (три гола и пять голевых). При этом кажется, что он способен на гораздо большее.

Даниил Уткин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Уткин перешёл в «Ростов» лишь за две недели до старта текущего сезона. По ходу него у команды было много времени в дороге в связи с закрытием аэропорта в Ростове-на-Дону и других южных городах России. Плюс игрок вместе с Карпиным ездил в национальную команду. В такой ситуации восстановление первично, тогда как тренировочный процесс и отработка игровых связей уходят на второй план.

За счёт наигранных ситуаций с Уткиным в главной роли «Ростов» может прибавить как в моментах по ходу матча, так и при угловых и штрафных. В атаке футболист силён везде: у него два гола и два паса с игры, три ассиста со штрафных и один гол прямым ударом со штрафного. При этом сам «Ростов» по голам с игры (15) лишь девятый в лиге, а по голам со стандартов (7) второй наравне с «Уралом» (7) после «Факела» (10). В лице Уткина есть потенциал стать гораздо сильнее!

Примечательно, что в первой части сезона именно Даниил был лучшим в «Ростове» по ударам (2,8) и ключевым передачам (1,6). Если с количеством и в первой части сезона всё было хорошо, то качество может возрасти во второй.

За «Ростовом» и в первой части было интересно следить. Теперь же команде по силам добавить. Получится ли у Карпина добиться прогресса? Это одна из главных интриг межсезонья.