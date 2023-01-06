Источник: «Хетафе» хочет получить от «Спартака» € 5,5 млн за сербского полузащитника

«Хетафе» рассчитывает выручить € 5,5 млн от продажи сербского полузащитника Неманьи Максимовича в московский «Спартак», сообщает Metaratings.



Ранее сообщалось, что испанский клуб отклонил предложение москвичей в размере € 4 млн.

«Хетафе» определился с суммой, за которую готов отпустить серба в Россию, однако красно-белые пока не готовы платить такие деньги за 27-летнего игрока.

По информации источника, в случае перехода в «Спартак» Максимовича его зарплата составит около € 1,5 млн в год.

В 2013 году полузащитник в составе сборной Сербии U19 выиграл чемпионат Европы, а в 2015-м стал чемпионом мира в категории U20.

В текущем сезоне Максимович провёл за «Хетафе» 12 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.