Источник: «Хетафе» хочет получить от «Спартака» € 5,5 млн за сербского полузащитника
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«Хетафе» рассчитывает выручить € 5,5 млн от продажи сербского полузащитника Неманьи Максимовича в московский «Спартак», сообщает Metaratings.
Ранее сообщалось, что испанский клуб отклонил предложение москвичей в размере € 4 млн.
«Хетафе» определился с суммой, за которую готов отпустить серба в Россию, однако красно-белые пока не готовы платить такие деньги за 27-летнего игрока.
По информации источника, в случае перехода в «Спартак» Максимовича его зарплата составит около € 1,5 млн в год.
В 2013 году полузащитник в составе сборной Сербии U19 выиграл чемпионат Европы, а в 2015-м стал чемпионом мира в категории U20.
В текущем сезоне Максимович провёл за «Хетафе» 12 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.
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