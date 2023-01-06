Червиченко назвал позицию в составе «Спартака», которая наиболее нуждается в усилении

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие позиции необходимо укрепить красно-белым в зимнее трансферное окно.
«У «Спартака» остаются проблемы в обороне и средней линии. В передней линии есть кому играть и забивать. Но мощной опорной зоны и краёв не видно. В обороне не хватает Жиго. Заметно, что Джикия не может на себе тянуть всю оборону. Если, не дай бог, Георгий травмируется, то вся оборона будет сыпаться.
Если «Спартак» хочет на что-то претендовать в этом году, то надо страховаться с обороной. При этом надо делать не так, как любил Федун — перспективно-экспериментальный вариант, а брать железобетонный вариант на здесь и сейчас.
Нужен игрок, который будет знать, куда он попал и что нужно делать. А не человека, который будет бегать с дурными глазами, глядя на стадион. В своё время «Зенит» брал Ракицкого — «Спартаку» нужен подобный футболист с пониманием, где он находится — с наличием опыта», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Спартак» после 17 туров занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.
- 6 января 2023
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