Инфантино — о смерти Виалли: футбол потерял одну из своих самых красивых улыбок

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на смерть бывшего игрока «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуки Виалли, который скончался сегодня, 6 января, в возрасте 58 лет.



«Футбол потерял одну из своих самых красивых и заразительных улыбок — улыбку Джанлуки Виалли. У него была улыбка человека, который играл и тренировал, который добился успеха и помог вырастить многие клубы. Он сохранил эту улыбку, несмотря на свою болезнь. Виалли был великим футболистом и умным человеком.



Он был великолепен, всегда был весёлым и заставлял всех вокруг разделять его радость. Его страсть была лучшим воплощением футбола. Моя поддержка его семье и друзьям», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.



Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе».



По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии и возглавлял «Уотфорд». Летом 2022 года Джанлука рассказывал о борьбе с раком и признавался, что боится смерти.

Новость по теме Антонио Конте не пришёл на пресс-конференцию «Тоттенхэма» после новости о смерти Виалли