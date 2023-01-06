Антонио Конте не пришёл на пресс-конференцию «Тоттенхэма» после новости о смерти Виалли

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте не принял участия в традиционной предматчевой пресс-конференции накануне игры с «Портсмутом» в Кубке Англии после известия о смерти Джанлуки Виалли. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, после объявления о кончине Виалли главный тренер «шпор» не пришёл на пресс-конференцию из-за испытываемого им горя и эмоционального шока. Конте и Виалли играли вместе в туринском «Ювентусе» с 1992 по 1996 год. Вместе итальянцы выигрывали Кубок УЕФА (1993), чемпионат Италии (1995) и Лигу чемпионов (1996).
Причиной смерти Виалли стали последствия рака поджелудочной железы. Экс-спортсмен долго боролся с онкологическим заболеванием, но в преддверии Рождества его состояние ухудшилось. Последние дни своей жизни Виалли провёл в больнице.
- 6 января 2023
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