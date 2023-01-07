Вячеслав Малафеев рассказал об отношении к Игорю Акинфееву

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о конкуренции с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым за место в стартовом составе сборной России и отношениях с игроком армейцев.

«С большим уважением отношусь к Акинфееву, который доказал, что он не просто лидер. Понятно, что всегда конкурировал с ним. Это было хорошо для сборной, когда побеждает кто-то один, однако я ни о чём не жалею, потому что делал максимум, чтобы играть за сборную России. Но это спорт – два человека не могут встать в рамку. К себе вопросов касательно опускания рук нет, Игорь доказал, что он номер один. Когда мне удавалось играть, старался показать максимальный уровень, чтобы будущие тренеры ставили меня. Понятно, что им виднее. Надеюсь, что своим присутствием давал почву для размышлений. Если играл Игорь, значит, он на тот момент был сильнее. У него есть много качеств, которые все знают, но у каждого имеются и определённые недостатки. Значит, у Игоря их было меньше, поэтому большую часть времени играл он», — приводит слова Малафеева «РИА Новости Спорт».

Малафеев за свою карьеру провёл 29 матчей за сборную России. У Акинфеева 111 выступлений за национальную команду.