Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» рассмотрит возможность перехода Ольмо, если Мудрик выберет «Арсенал»

«Челси» рассмотрит возможность перехода Ольмо, если Мудрик выберет «Арсенал»
Комментарии

Лондонский «Челси» рассмотрит вариант с трансфером испанского полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо в случае, если нападающий донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик выберет переход в «Арсенал». Об этом сообщил The Sun.

24-летний Ольмо с 2007 по 2014 год находился в структуре испанской «Барселоны», а затем перешёл в загребское «Динамо», где выступал до января 2020 года, когда стало известно о его трансфере в немецкий «РБ Лейпциг» за € 29 млн.

В текущем сезоне Бундеслиги Ольмо провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. На чемпионате мира 2022 года в Катаре он принял участие в четырёх матчах сборной Испании, забил один гол и оформил один ассист.

Новость по теме
«Челси» провёл «хорошие» переговоры с «Шахтёром» по Мудрику. Предложено € 68+23 млн

Видео: фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023