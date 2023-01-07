«Челси» рассмотрит возможность перехода Ольмо, если Мудрик выберет «Арсенал»

Лондонский «Челси» рассмотрит вариант с трансфером испанского полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо в случае, если нападающий донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик выберет переход в «Арсенал». Об этом сообщил The Sun.
24-летний Ольмо с 2007 по 2014 год находился в структуре испанской «Барселоны», а затем перешёл в загребское «Динамо», где выступал до января 2020 года, когда стало известно о его трансфере в немецкий «РБ Лейпциг» за € 29 млн.
В текущем сезоне Бундеслиги Ольмо провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. На чемпионате мира 2022 года в Катаре он принял участие в четырёх матчах сборной Испании, забил один гол и оформил один ассист.
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