«Челси» провёл «хорошие» переговоры с «Шахтёром» по Мудрику. Предложено € 68+23 млн

Лондонский «Челси» провёл переговоры с представителями «Шахтёра» по поводу трансфера нападающего Михаила Мудрика. В английском клубе считают эти переговоры «позитивными» и уверены в заключении сделки. Об этом сообщает The Guardian.

По сведениям источника, синие предложили за 21-летнего футболиста € 68+23 млн. Этим предложением «Челси» хочет перебить предложение «Арсенала», который не менее заинтересован в приглашении Мудрика.

В нынешнем сезоне Мудрик забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в 18 матчах в составе «Шахтёра». Соглашение между сторонами истекает в декабре 2026 года (данные Transfermarkt).

Какая команда английской Премьер-лиги больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: