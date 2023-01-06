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«Челси» провёл «хорошие» переговоры с «Шахтёром» по Мудрику. Предложено € 68+23 млн

«Челси» провёл «хорошие» переговоры с «Шахтёром» по Мудрику. Предложено € 68+23 млн
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Лондонский «Челси» провёл переговоры с представителями «Шахтёра» по поводу трансфера нападающего Михаила Мудрика. В английском клубе считают эти переговоры «позитивными» и уверены в заключении сделки. Об этом сообщает The Guardian.

По сведениям источника, синие предложили за 21-летнего футболиста € 68+23 млн. Этим предложением «Челси» хочет перебить предложение «Арсенала», который не менее заинтересован в приглашении Мудрика.

В нынешнем сезоне Мудрик забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в 18 матчах в составе «Шахтёра». Соглашение между сторонами истекает в декабре 2026 года (данные Transfermarkt).

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