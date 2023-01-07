Ари оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Как я всегда говорил, у «Спартака» большая история, много фанатов. Команда хорошо играла. Думаю, шанс на чемпионство есть, только нужно хорошо отыграть все оставшиеся матчи, тогда получится стать чемпионом.

Все команды в России хотят хороших футболистов. Пара команд просили меня помочь найти хороших игроков. «Спартак» тоже может приобрести несколько футболистов. Сейчас команда на втором месте, шанс стать чемпионом есть», — приводит слова Ари ТАСС.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 36 очков после 17 сыгранных матчей и уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.