Ари оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ
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Бывший нападающий московского «Спартака» Ари оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.
«Как я всегда говорил, у «Спартака» большая история, много фанатов. Команда хорошо играла. Думаю, шанс на чемпионство есть, только нужно хорошо отыграть все оставшиеся матчи, тогда получится стать чемпионом.
Все команды в России хотят хороших футболистов. Пара команд просили меня помочь найти хороших игроков. «Спартак» тоже может приобрести несколько футболистов. Сейчас команда на втором месте, шанс стать чемпионом есть», — приводит слова Ари ТАСС.
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 36 очков после 17 сыгранных матчей и уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.
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