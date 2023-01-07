Гулиев: у «Спартака» и «Зенита» одинаковые шансы на чемпионство в этом сезоне
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Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев оценил шансы на чемпионство в Российской Премьер-лиге московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита».
«Я считаю, что у «Спартак» по-любому есть шансы на чемпионство. Конечно, им будет тяжело, «Зенит» хорошо идет, уверенно. Футбол — такая вещь, что все может поменяться в любой момент, поэтому шанс есть.
Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому «Спартаку» нельзя давать осечки», — приводит слова Гулиева «РБ Спорт».
«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 42 очка после 17 сыгранных матчей. «Спартак» отстаёт от петербуржцев на шесть очков, расположившийся на второй строчке турнирной таблицы.
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