Гулиев: у «Спартака» и «Зенита» одинаковые шансы на чемпионство в этом сезоне

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев оценил шансы на чемпионство в Российской Премьер-лиге московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита».

«Я считаю, что у «Спартак» по-любому есть шансы на чемпионство. Конечно, им будет тяжело, «Зенит» хорошо идет, уверенно. Футбол — такая вещь, что все может поменяться в любой момент, поэтому шанс есть.



Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому «Спартаку» нельзя давать осечки», — приводит слова Гулиева «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 42 очка после 17 сыгранных матчей. «Спартак» отстаёт от петербуржцев на шесть очков, расположившийся на второй строчке турнирной таблицы.